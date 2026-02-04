Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова призналась, что не может изучать файлы Эпштейна без тошноты

Опубликованный властями США массив данных по уголовному делу против финансиста Джеффри Эпштейна невозможно изучать без тошноты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Я поймала себя на следующей мысли — это даже не мысль, это было чувство, которое вызывает единственное — ощущение тошноты», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Дипломат призналась, что «очень смягчает» свои чувства от этих документов, и её буквально «тошнит физиологически», так как всему есть физиологический и моральный предел. Захарова сравнила изучение данных по делу с просмотром фильмов в жанре триллер или тру-крайм.

Самое же жуткое во всём этом — то, что опубликованные данные являются лишь верхушкой айберга, отметила дипломат.

Ранее Мария Захарова напомнила о словах президента РФ Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе после публикации новых «файлов Эпштейна». По её мнению, документы свидетельствуют об обратном процессе формирования западного истеблишмента: не элиты «спускались в эту клоаку», а наоборот, люди из подобных кругов рекрутировались на высокие посты.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше