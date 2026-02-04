Захарова призналась, что не может изучать файлы Эпштейна без тошноты

«Я поймала себя на следующей мысли — это даже не мысль, это было чувство, которое вызывает единственное — ощущение тошноты», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат призналась, что «очень смягчает» свои чувства от этих документов, и её буквально «тошнит физиологически», так как всему есть физиологический и моральный предел. Захарова сравнила изучение данных по делу с просмотром фильмов в жанре триллер или тру-крайм.
Самое же жуткое во всём этом — то, что опубликованные данные являются лишь верхушкой айберга, отметила дипломат.
Ранее Мария Захарова напомнила о словах президента РФ Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе после публикации новых «файлов Эпштейна». По её мнению, документы свидетельствуют об обратном процессе формирования западного истеблишмента: не элиты «спускались в эту клоаку», а наоборот, люди из подобных кругов рекрутировались на высокие посты.
