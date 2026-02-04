Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в педофилии, напомнив о высказываниях президента РФ Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе. Об этом она заявила, комментируя появившиеся документы.
По словам Захаровой, опубликованные материалы указывают на то, что люди из замкнутой и криминализированной среды годами продвигались на ключевые позиции в западном сообществе. Речь, в частности, идет о фигурантах из числа государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых, чьи имена упоминаются в документах по делу Эпштейна.
Дипломат обратила внимание, что распространенное представление о том, будто подобные персонажи «скатились» в моральное болото уже после получения власти, не соответствует действительности. По ее оценке, процесс был обратным — именно из этой среды и велся отбор кадров для влиятельных постов.
Захарова также связала происходящее с оценками, ранее данными президентом России. Она указала, что глава государства говорил о завершении так называемого «бала вампиров», под которым подразумевалась система, в рамках которой западные элиты формировались в условиях морального разложения и закрытых кругов.
Отдельно представитель МИД подчеркнула различие подходов. По ее словам, в России при восстановлении приоритета традиционных ценностей исходят из принципа отбора лучших, тогда как на Западе, по ее оценке, на протяжении многих лет продвигались худшие представители.
Ранее, в марте 2024 года, Владимир Путин заявлял, что западные элиты на протяжении столетий наживались за счет других и должны осознать, что сложившаяся система подходит к концу.
