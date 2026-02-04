Ричмонд
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине

В столице ОАЭ пройдет новый раунд консультаций России, США и Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Абу-Даби прибыл самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, где в ближайшие дни состоятся переговоры по Украине.

Вечером 3 февраля в столицу ОАЭ прибыли члены российской делегации. Ожидается, что новый раунд консультаций пройдет 4−5 февраля с участием представителей России, США и Украины.

Переговоры будут вестись на уровне рабочих групп, состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече. Возглавит ее начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Как уточняется, состав американской делегации также не претерпел изменений. Ожидается, что со стороны США, кроме Стива Уиткоффа, в переговорах будет участвовать предприниматель Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние контакты продлятся два дня. По его словам, встречи должны были состояться ранее, однако стороны согласовали новые даты проведения переговоров.

