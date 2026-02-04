Ричмонд
«Единая Россия» начнет масштабную отчетную кампанию перед избирателями по всей стране

«Единая Россия» запустит серию отчетных мероприятий по «Народной программе» в преддверии предвыборной кампании, сообщает «Коммерсантъ».

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске 5 февраля пройдут тематические форумы «Есть результат», на которых представят доклады членов партии о результатах исполнения «Народной программы» в регионах.

Всего в программе сформировано почти 400 пунктов, над которыми работали более 2,5 млн человек.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, главная задача — показать жителям регионов конкретные примеры того, что было сделано.

«Народная программа» партии позволила запустить обновление школьной инфраструктуры, социальную догазификацию, благоустраивать общественные пространства, сохранять имеющиеся и вводить новые меры соцподдержки, развивать экономику страны и преодолевать санкции", — сказал он.

Якушев добавил, что работа партии синхронизирована с национальными проектами.

