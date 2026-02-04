Проверка Вооруженных сил продолжается в одной из частей Борисова

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Проверка Вооруженных сил Беларуси, которая проходит по поручению президента страны Александра Лукашенко, продолжается в одной из частей 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.
Масштабная проверка Вооруженных сил в соответствии с поручением главы государства началась 16 января. Она проходит под личным контролем президента.
Проверка проходит в одной из частей, где на хранении находится техника, предназначенная для военных формирований на военное время.
«Мы Вооруженные силы не разворачиваем, не увеличиваем в мирное время, как наши соседи на территории Польши и Литвы», — цитирует пресс-служба государственного секретаря Совбеза Александра Вольфовича.
По его словам, при необходимости Беларусь готова развернуть вооруженные силы до необходимого для защиты государства числа. Для этого необходимо иметь соответствующие обслуженные образцы вооружения, военной техники.
Проверка призвана показать, в каких условиях хранится техника, выполнен ли весь комплекс работ по ее постановке на длительное хранение, заправлена ли она топливом и ряд других вопросов.
«Поставлена задача и вручено распоряжение командиру 72-го ОУЦ на снятие ряда образцов военной техники с хранения. То есть с каждого подразделения будут сняты два-три образца: танки, боевые машины пехоты, автомобили и другие. После этого будет совершен контрольный пробег», — сообщил Вольфович.
Предварительный осмотр показал, что к вопросам сбережения, хранения техники военнослужащие подошли ответственно.
В Беларуси выработан новый алгоритм, при котором президент, минуя Минобороны и Генштаб, приводит в боевую готовность воинские части. Основная цель такой проверки — увидеть объективную картину в Вооруженных силах, поэтому проверочные мероприятия носят внезапный характер.