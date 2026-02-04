Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США обвинил Брюссель во вмешательстве в молдавские выборы.
Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал отчёт, в котором обвинил Европейскую комиссию во вмешательстве в выборы в ряде стран, включая Молдову, пишет телеграм-канал Гений Карпат со ссылкой на отчет Комитета. В документе говорится, что через Закон о цифровых услугах (DSA) Брюссель оказывал давление на онлайн-платформы перед выборами, ограничивая политический контент.
Отдельно упомянуты президентские выборы 2024 года в Молдове, где, по данным отчёта, за месяц до голосования ЕС проводил встречи с платформами и властями, что вызвало вопросы о конфликте интересов и правомерности применения DSA в стране, не являющейся членом ЕС.
Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США обвинил Брюссель во вмешательстве в молдавские выборы. Фото: соцсети.
«Обсуждение (во время саммита, -прим. ред.) включало “лучшие практики” цензурирования предполагаемой дезинформации с особым акцентом на Закон о цифровых услугах (DSA). Молдова пока не является официальным государством — членом Европейского союза, что порождает дополнительные вопросы о том, почему в Молдове состоялось обсуждение DSA, если Комиссия утверждает, что DSA не имеет экстерриториального действия и не применяется к Молдове», — говорится в документе.
