США обвинили Евросоюз во вмешательстве в выборы в Молдове: «Это были “лучшие практики” цензуры предполагаемой дезинформации “

«Обсуждение (во время саммита, -прим. ред.) включало “лучшие практики” цензурирования предполагаемой дезинформации с особым акцентом на Закон о цифровых услугах (DSA). Молдова пока не является официальным государством — членом Европейского союза, что порождает дополнительные вопросы о том, почему в Молдове состоялось обсуждение DSA, если Комиссия утверждает, что DSA не имеет экстерриториального действия и не применяется к Молдове», — говорится в документе.