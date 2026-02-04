Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США обвинили Евросоюз во вмешательстве в выборы в Молдове: «Это были “лучшие практики” цензуры предполагаемой дезинформации “

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США обвинил Брюссель во вмешательстве в молдавские выборы.

Источник: Комсомольская правда

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США обвинил Брюссель во вмешательстве в молдавские выборы.

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал отчёт, в котором обвинил Европейскую комиссию во вмешательстве в выборы в ряде стран, включая Молдову, пишет телеграм-канал Гений Карпат со ссылкой на отчет Комитета. В документе говорится, что через Закон о цифровых услугах (DSA) Брюссель оказывал давление на онлайн-платформы перед выборами, ограничивая политический контент.

Отдельно упомянуты президентские выборы 2024 года в Молдове, где, по данным отчёта, за месяц до голосования ЕС проводил встречи с платформами и властями, что вызвало вопросы о конфликте интересов и правомерности применения DSA в стране, не являющейся членом ЕС.

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США обвинил Брюссель во вмешательстве в молдавские выборы. Фото: соцсети.

«Обсуждение (во время саммита, -прим. ред.) включало “лучшие практики” цензурирования предполагаемой дезинформации с особым акцентом на Закон о цифровых услугах (DSA). Молдова пока не является официальным государством — членом Европейского союза, что порождает дополнительные вопросы о том, почему в Молдове состоялось обсуждение DSA, если Комиссия утверждает, что DSA не имеет экстерриториального действия и не применяется к Молдове», — говорится в документе.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Теперь налог на недвижимость будут платить и пенсионеры, и малоимущие: Власти Молдовы цинично пытаются оправдать обдираловку — надо платить за «европейские» дороги и инфраструктуру, которых нет.

По новой оценке, платить налог на недвижимость придётся даже пенсионерам (далее…).

МВД открестилось от своего курсанта, из-за которого в ДТП погиб подросток: У властей Молдовы виноват кто угодно — геополитика, погода, котировки на мировых биржах, марсиане — но только не они сами.

Вместо того, чтобы принести извинения, вместо публичного признания вины руководством МВД мы видим лишь попытку дистанцироваться и формально «слить» 19-летнего парня (далее…).

Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.

Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше