Стала известна причина раздора между Трампом и Вэнсом

Американский лидер Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс имеют разные взгляды на дело Джеффри Эпштейна и спорят о том, как лучше реагировать на ситуацию с обнародованием файлов скандального финансиста. О раздоре между двумя политиками узнал портал Axios.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Этот раскол подчеркивает растущую напряженность в Республиканской партии», — цитирует материал издания «Лента.ру».

Axios обращает внимание, что основной причиной разногласий является расследование дела Эпштейна: одна из сторон требует продолжения разбирательств, другая — оставить его в прошлом. Трамп считает, что внимание граждан и страны следует переориентировать на «что-то другое», Вэнс полагает, что необходимо подключиться к расследованию — дать показания по обвинениям против экс-принца Эндрю.

Напомним, файлы Эпштейна представляют собой миллионы писем, фото и видео из архива финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в педофилии и торговле людьми, а также документы судебного расследования. В массиве материалов есть компромат на известных политических лидеров, предпринимателей, звезд шоу-бизнеса. Среди фигурантов дела Эпштейна есть бывший британский принц Эндрю. После того как стало известно о его участии в противоправных действиях, организованных финансистом, члена королевской семьи лишили титула.

В «списке Эпштейна» фигурируют также Дональд Трамп, Билл Клинтон, Вуди Аллен, Билл Гейтс и другие знаменитости.

