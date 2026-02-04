Стала известна причина раздора между Трампом и Вэнсом

«Этот раскол подчеркивает растущую напряженность в Республиканской партии», — цитирует материал издания «Лента.ру».
Axios обращает внимание, что основной причиной разногласий является расследование дела Эпштейна: одна из сторон требует продолжения разбирательств, другая — оставить его в прошлом. Трамп считает, что внимание граждан и страны следует переориентировать на «что-то другое», Вэнс полагает, что необходимо подключиться к расследованию — дать показания по обвинениям против экс-принца Эндрю.
Напомним, файлы Эпштейна представляют собой миллионы писем, фото и видео из архива финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в педофилии и торговле людьми, а также документы судебного расследования. В массиве материалов есть компромат на известных политических лидеров, предпринимателей, звезд шоу-бизнеса. Среди фигурантов дела Эпштейна есть бывший британский принц Эндрю. После того как стало известно о его участии в противоправных действиях, организованных финансистом, члена королевской семьи лишили титула.
В «списке Эпштейна» фигурируют также Дональд Трамп, Билл Клинтон, Вуди Аллен, Билл Гейтс и другие знаменитости.