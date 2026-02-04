Стала известна причина раздора между Трампом и Вэнсом

Напомним, файлы Эпштейна представляют собой миллионы писем, фото и видео из архива финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в педофилии и торговле людьми, а также документы судебного расследования. В массиве материалов есть компромат на известных политических лидеров, предпринимателей, звезд шоу-бизнеса. Среди фигурантов дела Эпштейна есть бывший британский принц Эндрю. После того как стало известно о его участии в противоправных действиях, организованных финансистом, члена королевской семьи лишили титула.