Морозы и рост числа погибших на пожарах: Лукашенко заслушал доклад главы МЧС

«Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 4 февраля заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями», — говорится в сообщении.
Глава государства, в частности, интересовался работой систем тепло- и водоснабжения, в особенности жилья, объектов экономики и сельского хозяйства. Важным в данном случае является оперативное устранение последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Министр в ходе своего доклада рассказал, что все вопросы, связанные с устранением аварий на объектах теплоснабжения, устранены.
«На устранение аварий уходило, как правило, не более суток (за исключением повреждения теплотрассы в Минске)», — уточняет Telegram-канал.
Также министр доложил об оперативном восстановлении подачи электроэнергии в населенных пунктах, где фиксировались аварийные отключения, а это более 900 случаев.
«Отдельное внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности с акцентом на профилактику гибели людей. Главе государства было доложено об увеличении числа погибших на пожарах, чему способствовали и сложные погодные условия», — говорится в сообщении.
Синявский в ходе своего доклада президенту доложил, что все службы МЧС были переведены на особые условия функционирования, ведомство проводит регулярные проверки техники и личного состава, а также диспетчерских служб.