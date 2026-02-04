Морозы и рост числа погибших на пожарах: Лукашенко заслушал доклад главы МЧС

«Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 4 февраля заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями», — говорится в сообщении.