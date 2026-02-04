Ричмонд
В Финляндии указали на расплывчивость нового плана по гарантиям Украине

Военные эксперты Финляндии считают новый план США и европейских стран по предоставлению гарантий безопасности Украине ловушкой. По их мнению, формулировки в документе слишком расплывчаты, что ставит под сомнение реальную помощь Киеву. Об этом сообщает агентство Yle.

Источник: AP 2024

«В гарантиях безопасности не уточняется характер поддержки со стороны США», — сообщил научный сотрудник Финского института международных отношений Йоэль Линнайнмяки.

Скептически воспринял новые предложения и доцент военной науки Илмари Кяйхко. По его мнению, из документа неясно, какие конкретные шаги предпримут западные страны, чтобы на деле обеспечить безопасность Украины, добавила «Газета.Ru».

Газета The Financial Times 3 февраля сообщила, что Украина, США и страны Евросоюза согласовали многоуровневый план поддержки Киева в период перемирия с Россией. По информации издания, Вашингтон и ряд стран ЕС согласовали механизм «скоординированного военного реагирования» на случай, если российская сторона будет систематически нарушать условия соглашения. На первоначальном этапе предполагается направление дипломатического предупреждения, а также задействование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток после фиксации нарушения.

После первого раунда 28 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российское правительство позитивно оценило начало прямых контактов Москвы и Киева. Помимо этого, он сообщил, что переговоры по Украине в Абу-Даби оказались очень сложными и чувствительными.

