Молдова получит от США 36,5 млн долларов на нацбезопасность

«Белый дом и Конгресс демонстрируют четкую приверженность укреплению наших возможностей и предотвращению рисков в сложном региональном контексте», — отметил он. Выделенные средства будут использованы по нескольким направлениям, которые считаются приоритетными для национальной безопасности Республики Молдова, включая энергетическую безопасность, кибербезопасность и повышение институциональной устойчивости, а также для других смежных сфер.