Молдова получит от США 36,5 млн долларов на нацбезопасность

Решение было принято в Вашингтоне в рамках бюджетного процесса США, а финансирование предназначено для текущего финансового года.
По словам посла Молдовы в Вашингтоне Владислава Кульминского, Республика Молдова — единственная страна в Восточной Европе и Евразии, прямо упомянутая в этом законе, что, по его мнению, отражает уровень доверия со стороны американских партнеров.
«Это решение отражает уровень доверия и зрелость сотрудничества в сфере безопасности между Республикой Молдова и Соединенными Штатами», — заявил Кульминский. Посол подчеркнул, что финансовая поддержка подтверждает устойчивость молдавско-американского партнерства.
«Белый дом и Конгресс демонстрируют четкую приверженность укреплению наших возможностей и предотвращению рисков в сложном региональном контексте», — отметил он. Выделенные средства будут использованы по нескольким направлениям, которые считаются приоритетными для национальной безопасности Республики Молдова, включая энергетическую безопасность, кибербезопасность и повышение институциональной устойчивости, а также для других смежных сфер.