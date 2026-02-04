Ричмонд
Молдова получит от США 36,5 млн долларов на нацбезопасность

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Республика Молдова получит 36,5 миллионов долларов на укрепление национальной безопасности после того, как Конгресс США принял закон National Security and Department of State Appropriations Act, подписанный американским президентом Дональдом Трампом.

Источник: Sputnik.md

Решение было принято в Вашингтоне в рамках бюджетного процесса США, а финансирование предназначено для текущего финансового года.

По словам посла Молдовы в Вашингтоне Владислава Кульминского, Республика Молдова — единственная страна в Восточной Европе и Евразии, прямо упомянутая в этом законе, что, по его мнению, отражает уровень доверия со стороны американских партнеров.

«Это решение отражает уровень доверия и зрелость сотрудничества в сфере безопасности между Республикой Молдова и Соединенными Штатами», — заявил Кульминский. Посол подчеркнул, что финансовая поддержка подтверждает устойчивость молдавско-американского партнерства.

«Белый дом и Конгресс демонстрируют четкую приверженность укреплению наших возможностей и предотвращению рисков в сложном региональном контексте», — отметил он. Выделенные средства будут использованы по нескольким направлениям, которые считаются приоритетными для национальной безопасности Республики Молдова, включая энергетическую безопасность, кибербезопасность и повышение институциональной устойчивости, а также для других смежных сфер.

