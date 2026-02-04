Ричмонд
Министр иностранных дел Шри-Ланки приедет в Минск с визитом

Вопросы предстоящего визита обсуждались на встрече министра с белорусским послом в Индии и Шри-Ланке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Херат планирует приехать в Беларусь с визитом, об этом шла речь на встрече главы ведомства с белорусским послом в Индии и Шри-Ланке (по совместительству) Михаилом Касько, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничество в сфере образования, организацию регулярных авиарейсов и возможное введение безвизового режима для белорусских граждан.

«Затронули вопросы, связанные с запланированным визитом министра иностранных дел в Беларусь», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель белорусской дипмиссии встретился с заместителем министра портов и гражданской авиации Янитом Руваном Кодитхувакку. Участники переговоров отметили важность скорейшего подписания соглашения о воздушном пространстве между Беларусью и Шри-Ланкой.

Прямое авиасообщение.

В октябре прошлого года между Беларусью и Шри-Ланкой было налажено прямое авиасообщение. В частности, национальный авиаперевозчик «Белавиа» запустил прямые рейсы из Минска в Матталу. Эти полеты выполняются один раз в неделю.

Кроме того, налажено сотрудничество и в сфере образования — по последним данным, почти две тысячи ланкийских студентов учатся в белорусских вузах.