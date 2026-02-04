Министр иностранных дел Шри-Ланки приедет в Минск с визитом

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Херат планирует приехать в Беларусь с визитом, об этом шла речь на встрече главы ведомства с белорусским послом в Индии и Шри-Ланке (по совместительству) Михаилом Касько, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.