Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме

АБУ-ДАБИ, 4 фев — РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, пресса не приглашена, сообщил РИА Новости источник.

Источник: РИА "Новости"

«Эти переговоры проходят в закрытом режиме, прессу не зовут», — сказал собеседник агентства.

Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта запланирован на 4—5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня — 23—24 января.

