Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме

Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта запланирован на 4—5 февраля . Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня — 23—24 января .