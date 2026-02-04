Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: зачем Зеленский обвинил РФ в нарушении перемирия

Обвинение Кремля в несоблюдении энергетического перемирия со стороны украинского лидера Владимира Зеленского являются частью кампании Киева по убеждению США в ненадежности Москвы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Украинская сторона и ее лоббисты продолжают пытаться манипулировать переговорным процессом. Они откровенно врут о том, что Россия якобы нарушала энергетическое перемирие, хотя в течение недели мы не наносили удары по энергообъектам», — акцентировал внимание собеседник NEWS.ru.

Он уточнил, что Россия выполнила обязательства.

Эксперт добавил, что украинские власти, озвучивая обвинения в адрес Москвы, пытаются убедить американских представителей Белого дома, что им следует отстаивать интересы Киева. По мнению Дудакова, попытки Украины останутся безуспешными, так как Дональд Трамп уже признал, что Москва не нарушала обязательства.

Эксперт подчеркнул, что представители Киева широко применяют методы психологической манипуляции для того, чтобы попытаться компенсировать свои неудачи на поле боя. Он допустил, что США осознают, что украинская сторона недоговороспособна.

Ранее американский президент Дональд Трамп отметил, что Владимир Путин сдержал слово и соблюдал паузу в ударах по энергообъектам на Украине. Президент уточнил, что энергетическое перемирие продолжалось в течение недели.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше