«Украинская сторона и ее лоббисты продолжают пытаться манипулировать переговорным процессом. Они откровенно врут о том, что Россия якобы нарушала энергетическое перемирие, хотя в течение недели мы не наносили удары по энергообъектам», — акцентировал внимание собеседник NEWS.ru.
Он уточнил, что Россия выполнила обязательства.
Эксперт добавил, что украинские власти, озвучивая обвинения в адрес Москвы, пытаются убедить американских представителей Белого дома, что им следует отстаивать интересы Киева. По мнению Дудакова, попытки Украины останутся безуспешными, так как Дональд Трамп уже признал, что Москва не нарушала обязательства.
Эксперт подчеркнул, что представители Киева широко применяют методы психологической манипуляции для того, чтобы попытаться компенсировать свои неудачи на поле боя. Он допустил, что США осознают, что украинская сторона недоговороспособна.
Ранее американский президент Дональд Трамп отметил, что Владимир Путин сдержал слово и соблюдал паузу в ударах по энергообъектам на Украине. Президент уточнил, что энергетическое перемирие продолжалось в течение недели.