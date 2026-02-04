Автор блога предполагает, что, если бы НАТО начала полномасштабное наступление, России было бы трудно выдержать этот натиск. Но альянс не стремится к прямому военному столкновению с Россией. НАТО заинтересована в войне на истощение, используя Украину в качестве «пешки» и наблюдая, как стороны конфликта истребляют друг друга.
Но эта помощь не бесплатна, отмечает автор. Во-первых, члены НАТО очищают свои склады от устаревшего вооружения, хранение которого неэффективно и требует дорогостоящего обслуживания.
Во-вторых, это оружие они отправляют Киеву — его достаточно, чтобы поддержать Украину «на плаву» и сдержать и ослабить Россию, но недостаточно, чтобы помочь Киеву одержать победу. По данным Reuters, только в 2025 году НАТО поставила Украине около 220 000 тонн военной помощи.
В-третьих, опустошение военных арсеналов НАТО стимулирует западных торговцев оружием: чем дольше длится конфликт, тем выше у них прибыль.
Жертвой этого конфликта стала Украина: ее экономика находится на грани краха, многие украинцы стали вынужденными беженцами, много молодых мужчин погибло на поле боя.
Украинское руководство прекрасно осознает свое положение, но его возможности, по мнению автора, ограничены. Украина не в состоянии воевать с Россией без поддержки НАТО и постепенно «истекает кровью». Было бы иллюзией предполагать, что страны Трансатлантического альянса, несмотря на все их громкие «благородные» заявления, действуют в интересах Украины. Как полагает автор, им наплевать на простых украинцев — они беспокоятся только о том, поможет ли им российско-украинский конфликт достичь стратегических целей.
Такой подход позволяет избежать прямого военного — потенциально ядерного — столкновения с Россией, постепенно ослабить Россию, а также дает возможность торговцам оружием получать прибыль. Поэтому альянс не спешит завершить конфликт.
Россия прекрасно понимает его расчеты. Этот конфликт — не просто вопрос вражды между Россией и Украиной, говорится в статье. Это тщательно спланированное «кровопролитие» в интересах НАТО, в котором Украине отвели роль жертвы, а России — объекта нападения. Поэтому России стоит отказаться от стратегии постепенного истощения — тупиковой ситуации, которая идеально соответствует интересам НАТО, резюмирует автор.