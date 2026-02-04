Ричмонд
Baijiahao: в НАТО не хотят разгрома России

НАТО, в состав которой входят 32 страны и которая по военной мощи значительно превосходит Россию, не в состоянии ее победить? Вовсе нет. Просто альянс никогда не ставил себе целью «победить» Россию, говорится в блоге на китайском портале Baijiahao.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Автор блога предполагает, что, если бы НАТО начала полномасштабное наступление, России было бы трудно выдержать этот натиск. Но альянс не стремится к прямому военному столкновению с Россией. НАТО заинтересована в войне на истощение, используя Украину в качестве «пешки» и наблюдая, как стороны конфликта истребляют друг друга.

Роль альянса заключается в том, чтобы постоянно пополнять истощающиеся военные ресурсы Украины и стимулировать конфликт.

Но эта помощь не бесплатна, отмечает автор. Во-первых, члены НАТО очищают свои склады от устаревшего вооружения, хранение которого неэффективно и требует дорогостоящего обслуживания.

Во-вторых, это оружие они отправляют Киеву — его достаточно, чтобы поддержать Украину «на плаву» и сдержать и ослабить Россию, но недостаточно, чтобы помочь Киеву одержать победу. По данным Reuters, только в 2025 году НАТО поставила Украине около 220 000 тонн военной помощи.

В-третьих, опустошение военных арсеналов НАТО стимулирует западных торговцев оружием: чем дольше длится конфликт, тем выше у них прибыль.

Жертвой этого конфликта стала Украина: ее экономика находится на грани краха, многие украинцы стали вынужденными беженцами, много молодых мужчин погибло на поле боя.

Независимо это того, кто в итоге победит, Украина уже заплатила высокую цену, подчеркивает автор.

Украинское руководство прекрасно осознает свое положение, но его возможности, по мнению автора, ограничены. Украина не в состоянии воевать с Россией без поддержки НАТО и постепенно «истекает кровью». Было бы иллюзией предполагать, что страны Трансатлантического альянса, несмотря на все их громкие «благородные» заявления, действуют в интересах Украины. Как полагает автор, им наплевать на простых украинцев — они беспокоятся только о том, поможет ли им российско-украинский конфликт достичь стратегических целей.

НАТО использует Украину в качестве «марионетки», дирижируя конфликтом из-за кулис, добавляет он.

Такой подход позволяет избежать прямого военного — потенциально ядерного — столкновения с Россией, постепенно ослабить Россию, а также дает возможность торговцам оружием получать прибыль. Поэтому альянс не спешит завершить конфликт.

Россия прекрасно понимает его расчеты. Этот конфликт — не просто вопрос вражды между Россией и Украиной, говорится в статье. Это тщательно спланированное «кровопролитие» в интересах НАТО, в котором Украине отвели роль жертвы, а России — объекта нападения. Поэтому России стоит отказаться от стратегии постепенного истощения — тупиковой ситуации, которая идеально соответствует интересам НАТО, резюмирует автор.

