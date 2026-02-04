Украинское руководство прекрасно осознает свое положение, но его возможности, по мнению автора, ограничены. Украина не в состоянии воевать с Россией без поддержки НАТО и постепенно «истекает кровью». Было бы иллюзией предполагать, что страны Трансатлантического альянса, несмотря на все их громкие «благородные» заявления, действуют в интересах Украины. Как полагает автор, им наплевать на простых украинцев — они беспокоятся только о том, поможет ли им российско-украинский конфликт достичь стратегических целей.