Всех кандидатов в ЦИК Гагаузии должны проверить спецслужбы — Постика

КИШИНЕВ 4 фев — Sputnik. Кандидатов на пост членов Центральной избирательной комиссии Гагаузской автономии Республики Молдова нужно проверять через Службу информации и безопасности, а также через Национальный антикоррупционный центр. Такое заявление сделал заместитель Центральной избирательной комиссии Молдовы Павел Постика.
По его словам, споры Кишинева и Комрата «частично связаны с темой люстрации».
Он подчеркнул, что руководство ЦИК Гагаузии имеет статус высокопоставленных госслужащих, а значит, к ним «есть определенные требования».
«До выдвижения людей нужно провести проверки — направить запросы в НАЦ и СИБ, получить ответы и только потом номинировать», — сказал Постика.
При этом он отметил, что Народной собрание Гагаузии вправе проявлять «политическую волю», но обязано формально обеспечить процедуру проверки для всех кандидатов.
Вопрос ЦИК Гагаузии.
Народное собрание Гагаузии признало необоснованным представление Территориального бюро Комрат Госканцелярии о «незаконности» постановлений № 501 и № 502 от 16 декабря 2025 года, которыми был сформирован ЦИК региона.
НСГ заявило, что утверждение состава Центральной избирательной комиссии Гагаузии — его исключительная компетенция, закрепленная законом об особом статусе автономии. Также депутаты опровергли ряд аргументов Бюро, указав на фактические ошибки и искажение норм законодательства. В итоге требования об отмене постановлений отклонены, решения о составе ЦИК Гагаузии остаются в силе.
Напомним, мандат депутатов нынешнего созыва Народного собрания Гагаузии завершился осенью 2025 года.