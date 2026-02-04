Ричмонд
Путин: для российско-китайских отношений любое время года — весна

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Для российско-китайских отношений любое время года — весна, заявил президент РФ Владимир Путин на видеовстрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: РИА "Новости"

«Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года — это весна», — сказал российский лидер. Путин также отметил, что ВКС с его китайским коллегой состоялась «на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее», «в такой символичный день по китайскому народному календарю сегодня — Установление весны, Ли Чунь, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе».

