На Кубани назначили исполняющего обязанности министра транспорта

Напомним, в январе министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева арестовали. Руководителя ведомства задержали 22 января в день его переназначения на пост министра. Суд постановил содержание под стражей до 19 марта. Спустя шесть дней меру пресечения изменили.