На Кубани назначили исполняющего обязанности министра транспорта

Юрий Савенко стал исполняющим обязанности министра транспорта Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани назначили исполняющего обязанности министра транспорта. Им стал первый заместитель руководителя ведомства Юрий Савенко. Об этом ТАСС сообщили в региональном минтрансе.

Напомним, в январе министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева арестовали. Руководителя ведомства задержали 22 января в день его переназначения на пост министра. Суд постановил содержание под стражей до 19 марта. Спустя шесть дней меру пресечения изменили.

Алексей Переверзев в том числе фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры против бывшего депутата Госдумы Вороновского.