В администрации Уфы произошли кадровые изменения

«Вы его все знаете. Он не один год работал в команде Главы Башкирии. Дмитрий Анатольевич, уверен, что ваш опыт будет нам полезен. Мы ждем от вас новелл. Как я ранее говорил, высокий уровень взаимодействия со СМИ уже задан. Прошу вас не останавливаться, формировать новые смыслы, новые задачи. Чтобы жители Уфы знали о тех изменениях, которые происходят в городе. Поздравляю вас!» — сказал глава администрации.