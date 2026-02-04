В администрации Уфы произошли кадровые изменения

Он представил своего нового заместителя по связям со средствами массовой информации. Пост занял бывший начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков.
«Вы его все знаете. Он не один год работал в команде Главы Башкирии. Дмитрий Анатольевич, уверен, что ваш опыт будет нам полезен. Мы ждем от вас новелл. Как я ранее говорил, высокий уровень взаимодействия со СМИ уже задан. Прошу вас не останавливаться, формировать новые смыслы, новые задачи. Чтобы жители Уфы знали о тех изменениях, которые происходят в городе. Поздравляю вас!» — сказал глава администрации.
Как ранее писал «Башинформ», экс-заместитель Ратмира Мавлиева Денис Ганиев возглавил пресс-службу Главы Башкирии. А в конце прошлой недели стало известно о повторном назначении Елены Прочаковской начальником Управления Главы РБ по соцкоммуникациям. С октября 2024 года должность занимал Дмитрий Черенков, который теперь перешел в мэрию.
Дмитрий Анатольевич родился в Уфе в 1978 году. Окончил Башкирский государственный педагогический институт по специальности «Защита информации» и Уральский государственный экономический университет по специальности «Экономика». Трудился специалистом по защите информации в Республиканском фонде обязательного медицинского страхования, начальником отдела информационной безопасности, информационно-аналитического отдела Управления безопасности Регионального банка развития. С 2012 года работал на разных должностях в администрации Главы РБ.
Также начальником Управления по взаимодействию со СМИ — пресс-службы администрации Уфы назначена Алия Такиуллина. Родилась в 1994 году в селе Месягутово Янаульского района. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «Журналистика» и Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе РБ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начала в администрации Нефтекамска, где работала специалистом информационно-аналитического отдела и начальником отдела организационной работы. С марта 2022 года занимала должность заместителя начальника управления по взаимодействию со СМИ — пресс-службы администрации Уфы.