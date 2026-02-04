Политолог: почему США не могут бросить переговоры по Украине

По мнению эксперта, позиция США выгодная: если переговоры будут безрезультатными, то Белый дом может резюмировать, что принимали усилия, но русские и украинцы сами виноваты, что не смогли прийти к соглашению. Дудаков добавил, что если контакты приведут к перемирию, то Вашингтон это назовет грандиозной победой Дональда Трампа.