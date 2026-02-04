Ричмонд
Политолог: почему США не могут бросить переговоры по Украине

США продолжают участие в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса, чтобы не позволить Киеву их сорвать. Отказ Вашингтона от посредничества может трактоваться украинскими властями как разрешение отказаться от соглашений. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт отметил, что главным препятствием на пути к урегулированию конфликта является сам украинский режим. «Американцы вынуждены снова участвовать в переговорах, выступая в роли няньки для Зеленского и для всех представителей его команды», — обратил внимание собеседник NEWS.ru.

Американист подчеркнул, что без участия Белого дома украинцы выходят из переговорного процесса и демонстрируют недоговороспособность.

Малек Дудаков уточнил, что Вашингтон старается позиционировать себя как независимого посредника, а не как участника противостояния. Политолог отметил, что США первоначально планировали следить за заключением сделки со стороны, но Киев эту стратегию разрушил.

По мнению эксперта, позиция США выгодная: если переговоры будут безрезультатными, то Белый дом может резюмировать, что принимали усилия, но русские и украинцы сами виноваты, что не смогли прийти к соглашению. Дудаков добавил, что если контакты приведут к перемирию, то Вашингтон это назовет грандиозной победой Дональда Трампа.

4—5 февраля в Абу-Даби проводится второй раунд переговоров между Москвой и Киевом. Первоначально планировалось, что встреча будет двухсторонней, но позднее Вашингтон заявил о трехстороннем формате общения.

