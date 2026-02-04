Ричмонд
Во всех школах Уфы пройдет внеплановая проверка системы безопасности

Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава города Ратмир Мавлиев.

Источник: Башинформ

«В недельный срок необходимо провести внеплановую проверку системы безопасности во всех школах, усилить пропускной режим и организовать дополнительные службы охраны», — дал поручение Ратмир Мавлиев.

Он также отметил, что город выделяет серьезные деньги на охрану учреждений образования. В связи с этим о потребовал должное соблюдение всех правил, которые были прописаны при закупках.

Кроме того, мэр города поручил провести профилактические мероприятия с психологами для выявления детей с признаками агрессивного поведения, а также фактов буллинга в школах.

Ранее Глава Башкирии прокомментировал нападение на школу в Уфе.