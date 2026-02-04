Последний шаг сделан: Маслова стала ближе к креслу мэра Анапы

«Светлана Маслова является членом “Единой России”, имеет большой управленческий опыт. Решение президиума будет направлено депутатскому объединению в Совете города-курорта. Ему рекомендовано поддержать кандидатуру при избрании на должность мэра», — отметил секретарь регионального отделения партии, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.
Кроме этого, члены президиума утвердили исполняющим полномочия секретаря Приморско-Ахтарского местного отделения партии председателя районного Совета Василия Лоза.
Отметим, что выборы мэра Анапы пройдут завтра, 5 февраля, а сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление о том, что пляжи курорта открывать рано.