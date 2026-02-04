Ричмонд
Крупнейший район Перми возглавил Андрей Летов: что о нем известно

ПЕРМЬ, 4 февраля, ФедералПресс. В столице Прикамья исполняющим обязанности главы Свердловского района стал бывший замминистра ЖКХ региона Андрей Летов. В администрации на этом посту он сменил Александра Коротких.

Источник: Reuters

По данным СМИ, Летов работает в статусе и.о. с января этого года. В пресс-службе мэрии Перми «ФедералПресс» подтвердили, что Андрей Летов сейчас исполняет обязанности руководителя территории.

Ранее он занимал пост заместителя министра ЖКХ Пермского края. В его обязанности входила отрасль утилизации ТКО и капитального ремонта. Однако в мае прошлого года уволился по собственному желанию, а в июне трудоустроился в мэрии — первым замом главы районной администрации.

Ранее «ФедералПресс» писал о главных политических итогах 2025 года. Рекомендуем почитать отдельный материал о том, какие кадровые перестановки произошли в регионе в течение года.