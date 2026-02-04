Крупнейший район Перми возглавил Андрей Летов: что о нем известно

По данным СМИ, Летов работает в статусе и.о. с января этого года. В пресс-службе мэрии Перми «ФедералПресс» подтвердили, что Андрей Летов сейчас исполняет обязанности руководителя территории.
Ранее он занимал пост заместителя министра ЖКХ Пермского края. В его обязанности входила отрасль утилизации ТКО и капитального ремонта. Однако в мае прошлого года уволился по собственному желанию, а в июне трудоустроился в мэрии — первым замом главы районной администрации.
