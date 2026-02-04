В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби прошел 23—24 января в закрытом режиме. Стороны охарактеризовали его конструктивным. Как писали ТАСС и Reuters, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос. О том, что стороны сузили круг тем до территориального вопроса, сообщал Рубио. В Кремле однако заявили, что это хоть и серьезный, но не единственный вопрос в повестке переговоров.