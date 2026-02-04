Ричмонд
Молдавия направит на Украину электрооборудование и продовольствие

В частности, речь идет о кабелях, генераторах, санитарных принадлежностях, консервах, крупах, пожарных автомобилях.

КИШИНЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Молдавия направит на Украину электрокабели, генераторы и продовольствие в качестве гуманитарной помощи примерно на €680 тыс. Такое решение было принято на заседании кабинета министров, которое транслировалось на канале правительства в YouTube.

«Помощь предоставляется в ответ на официальные запросы, направленные по дипломатическим каналам, в контексте социального и энергетического кризиса. Речь идет о кабелях, генераторах, оборудовании и санитарных принадлежностях из государственного резерва, а также подразделений МВД, собственности АО “Северные распределительные электрические сети”, — сказал представлявший проект постановления госсекретарь МВД Александр Бежан.

Согласно постановлению, на Украину будет также направлено оборудование для ремонта электросетей, мясные консервы и крупы, пожарные автомобили, медицинские принадлежности.