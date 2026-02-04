Молдавия направит на Украину электрооборудование и продовольствие

«Помощь предоставляется в ответ на официальные запросы, направленные по дипломатическим каналам, в контексте социального и энергетического кризиса. Речь идет о кабелях, генераторах, оборудовании и санитарных принадлежностях из государственного резерва, а также подразделений МВД, собственности АО “Северные распределительные электрические сети”, — сказал представлявший проект постановления госсекретарь МВД Александр Бежан.