Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины

«Россия продолжает СВО. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров, которым мы признательны за их усилия. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается», — сказал он.