Кагульский университет будет поглощен Техническим вузом Молдовы — решение кабмина

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Кагульский университет имени Богдана Петричейку Хащдеу Молдовы будет поглощен Техническим университетом Молдовы, соответствующее решение приняли на заседании правительства.
Правительство одобрило проект по реорганизации Технического университета Молдовы (ТУМ) путем поглощения вуза в Кагуле.
Согласно одобренному решению, «сотрудники Государственного университета им. Богдана Петричейку Хашдеу из Кагула будут переведены до 1 сентября 2026 года в Технический университет Молдовы с соблюдением трудового законодательства. В случае невозможности перевода сотрудников, их увольнение будет происходить в полном соответствии с законом с выплатой всех причитающихся сумм за счет Технического университета Молдовы».
Кроме того, «в системе органов управления Технического университета вводится должность проректора, отвечающего за филиал/Университетский центр им. Б. П. Хашдеу в Кагуле, которого назначит ректор Технического университета. Персонал Центра получает равный доступ к конкурсам, академическому продвижению, грантам, руководящим должностям и академической мобильности на тех же условиях, что и преподаватели Технического университета Молдовы».
«На сегодняшний день в университете в Кагуле на дневной форме обучаются 385 студентов. Всего в вузе насчитывается чуть более 1000 студентов. Академическое сообщество довольно маленькое — всего 48 штатных преподавателей. Мы ожидаем снижения числа студентов к 2035 году», — отметил министр образования Дан Перчун.
Ликвидация крупного университета Кагула — удар по всему югу Молдовы.
Экс-премьер Молдовы Владимир Филат считает, что так называемое слияние вузов было задумано именно для ликвидации университета в Кагуле.
«Юг страны нуждался и продолжает нуждаться в собственном центре образования, стабильности и развития в регионе, уже пострадавшем от засухи, демографического спада и отсутствия системных инвестиций. То, что сегодня делает власть PAS в лице министра Перчуна, не имеет ничего общего с оптимизацией системы образования. Это административный удар по всему Югу страны», — написал Филат.
Политик поинтересовался, какие плоды принесла проведенная якобы в целях «реформ» фактическая ликвидация Аграрного университета, Университета физического воспитания и спорта, Академии публичного управления.
«Повысилось ли качество образования или же мы стали свидетелями банального перераспределения имущества в пользу политически удобных структур? Молчание по этому поводу оглушительно», — отметил Филат.
Филат считает, что реальной причиной ликвидации университета стали манипуляции, позволяющие ректору Виорелу Бостану получить третий мандат (по закону один человек может занимать пост ректора не более двух мандатов подряд) «через чёрный ход» и это некая награда за участие в выборах парламента 2025 года по списку правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Действия власти политик назвал «интеллектуальным опустыниванием регионов». Филат уверен, что лишить Кагул его единственного университета и превратить его в филиал Кишинёва, значит обречь регион на хроническую отсталость: «Молодёжь из Кагула, Кантемира, Тараклии или Вулканешт лишается локального центра притяжения. Их будут выталкивать либо в Кишинёв, либо что куда вероятнее, за пределы страны».