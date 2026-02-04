Кагульский университет будет поглощен Техническим вузом Молдовы — решение кабмина

«Юг страны нуждался и продолжает нуждаться в собственном центре образования, стабильности и развития в регионе, уже пострадавшем от засухи, демографического спада и отсутствия системных инвестиций. То, что сегодня делает власть PAS в лице министра Перчуна, не имеет ничего общего с оптимизацией системы образования. Это административный удар по всему Югу страны», — написал Филат.