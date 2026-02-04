ABC: Трамп признался президенту Колумбии, что не верит в эффективность санкций

«Мы очень хорошо поладили. У нас была действительно хорошая встреча, он (Петро) фантастический. Мы работаем над рядом вопросом, в том числе над вопросом санкций», — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.
Он также отметил, что встреча была «позитивной» и что оба президента в отношениях «держатся за то, что объединяет, а не за то, что разделяет», говорится в статье.
Петро сказал, что они с Трампом нащупали «новый путь». Он не уточнил, приведет ли эта перезагрузка к отмене санкций, которые Вашингтон наложил на него прошлой осенью, обвинив в связях с наркобизнесом.
Трамп сказал мне, что он не верит в санкции, что в данном конкретном случае не видит в них смысла. И я думаю, что он прав.
Издание также отмечает, что в беседе лидеры затронули Венесуэлу — ровно через месяц после того, как США в Каракасе захватили президента Николаса Мадуро. Американский лидер, по словам Петро, спрашивал у него о Мадуро и о его преемнице Делси Родригес. «Мы говорили о том, как оживить Венесуэлу», — сказал Петро. На его взгляд, Вашингтон должен отменить санкции и «разрешить экономические потоки через свою границу».