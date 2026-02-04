Ричмонд
ABC: Трамп признался президенту Колумбии, что не верит в эффективность санкций

Встреча президентов США и Колумбии состоялась в Вашингтоне 3 февраля за закрытыми дверями. После переговоров оба заверили, что настроены оптимистично, и поделились некоторыми подробностями, пишет испанская газета ABC International.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы очень хорошо поладили. У нас была действительно хорошая встреча, он (Петро) фантастический. Мы работаем над рядом вопросом, в том числе над вопросом санкций», — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Густаво Петро, в свою очередь, в интервью колумбийской радиостанции Radio Caracol, заявил, что ему «нравятся откровенные гринго, которые говорят то, что чувствуют».

Он также отметил, что встреча была «позитивной» и что оба президента в отношениях «держатся за то, что объединяет, а не за то, что разделяет», говорится в статье.

Петро сказал, что они с Трампом нащупали «новый путь». Он не уточнил, приведет ли эта перезагрузка к отмене санкций, которые Вашингтон наложил на него прошлой осенью, обвинив в связях с наркобизнесом.

Трамп сказал мне, что он не верит в санкции, что в данном конкретном случае не видит в них смысла. И я думаю, что он прав.

Густаво Петро
президент Колумбии

Издание также отмечает, что в беседе лидеры затронули Венесуэлу — ровно через месяц после того, как США в Каракасе захватили президента Николаса Мадуро. Американский лидер, по словам Петро, спрашивал у него о Мадуро и о его преемнице Делси Родригес. «Мы говорили о том, как оживить Венесуэлу», — сказал Петро. На его взгляд, Вашингтон должен отменить санкции и «разрешить экономические потоки через свою границу».

