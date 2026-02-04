ABC: Трамп признался президенту Колумбии, что не верит в эффективность санкций

Издание также отмечает, что в беседе лидеры затронули Венесуэлу — ровно через месяц после того, как США в Каракасе захватили президента Николаса Мадуро. Американский лидер, по словам Петро, спрашивал у него о Мадуро и о его преемнице Делси Родригес. «Мы говорили о том, как оживить Венесуэлу», — сказал Петро. На его взгляд, Вашингтон должен отменить санкции и «разрешить экономические потоки через свою границу».