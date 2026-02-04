Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 4 февраля: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль не планирует 4 февраля выпускать сообщения по итогам работы трехсторонней группы по вопросам безопасности в Абу-Даби.

Время начала работы трехсторонней группы по вопросам безопасности в Абу-Даби регулируется делегациями на месте.

РФ признательна американским переговорщикам за усилия по украинскому урегулированию.

Наша позиция [по Украине] предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению этих трехсторонних переговоров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Двери для мирного урегулирования по Украине открыты, но пока соответствующие решения Киевом не приняты, Россия продолжает СВО.

Военные РФ поражают те цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом Украины.

Арктический регион является «своим» для России, в отличие от большинства стран ЕС.

Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике с использованием всего арсенала международного права, но открыта к взаимодействию.

Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Конфронтационная политика стала весьма модной в Брюсселе.

Россия и Франция поддерживают контакты на рабочем уровне, но подготовка к переговорам на высшем уровне пока не ведется.

Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Точное время истечения СНВ-3 не имеет принципиального значения, о последствиях прекращения договора Кремль уже говорил.

Кремль не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России.

В Кремле не знакомы с содержанием номинированного на «Оскар» документального фильма «Господин “Никто” против Путина».

4 января Владимир Путин проводит видеоконференцию с Си Цзиньпином.

В закрытой части видеоконференции идет доверительный разговор по всему спектру международных и двусторонних тем.

