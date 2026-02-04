CNN: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как был уничтожен США

Представитель Центрального командования США (CENTCOM), капитан Тим Хокинс заявил, что американские военные сбили иранский беспилотник Shahed-139 после того, как он совершил «агрессивный полет» в направлении авианосца USS Abraham Lincoln в Аравийском море, примерно в 800 километрах от южного побережья Ирана. «Истребитель F-35C, поднятый с авианосца, сбил иранский беспилотник в целях самообороны и защиты авианосца и персонала на борту», — сказал Хокинс, добавив, что никто из американских военнослужащих не пострадал и никакое американское оборудование не было повреждено.