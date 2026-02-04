Ричмонд
CNN: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как был уничтожен США

В Иране заявили, что данные с иранского разведывательного беспилотника Shahed-129 были успешно переданы в центр управления, прежде чем дрон сбили американские военные. Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на иранское новостное агентство Tasnim.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Tasnim утверждает, что беспилотник выполнял свою «обычную и законную миссию в международных водах, проводя разведку, мониторинг и аэрофотосъемку».

Источник в КСИР, на который ссылается иранские агентство, подтвердил, что Shahed-129 «успешно передал» снимки наблюдения и рекогносцировки в центр управления, но после этого связь с ним была потеряна.

«Причина потери связи в настоящее время выясняется, и дальнейшие подробности будут объявлены после завершения расследования», — рассказал сточник.

Представитель Центрального командования США (CENTCOM), капитан Тим Хокинс заявил, что американские военные сбили иранский беспилотник Shahed-139 после того, как он совершил «агрессивный полет» в направлении авианосца USS Abraham Lincoln в Аравийском море, примерно в 800 километрах от южного побережья Ирана. «Истребитель F-35C, поднятый с авианосца, сбил иранский беспилотник в целях самообороны и защиты авианосца и персонала на борту», — сказал Хокинс, добавив, что никто из американских военнослужащих не пострадал и никакое американское оборудование не было повреждено.

Позже американские военные отреагировали на инцидент с торговым судном M/V Stena Imperative под флагом США в Ормузском проливе. Согласно CNN, два катера КСИР и иранский беспилотник Mohajer на высокой скорости приблизились к танкеру Stena Imperative и пригрозили взять его на абордаж. Это «вынудило» американский ракетный эсминец USS McFaul сопровождать судно при оборонительной поддержке с воздуха до тех пор, пока ситуация не разрядилась.

Хокинс считает, что действия Ирана являются примером «непрофессионализма и агрессивного поведения», что увеличивает риск просчетов для судов, работающих в этом районе. Он заверил, что США не потерпят «притеснений» в международных водах.

