Политолог рассказал, что ждать от переговоров в Абу-Даби

Для американцев эта позиция удобная, потому что она снимает ответственность за последствия переговоров. Если переговоры проваливаются, то можно заявить о том, что это не вина США, а американцы в свою очередь сделали все, что могли. Если же переговоры заканчиваются успешно, Соединенные Штаты могут снять все сливки и назвать это огромной и выдающейся исторической победой Дональда Трампа.