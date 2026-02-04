Украинская делегация вновь показывает свою недоговороспособность, отметил эксперт. Об этом говорят обвинения Киева в адрес Москвы о нарушении энергетического перемирия. При этом всем было очевидно, что Российская Федерация договоренности соблюдала. Дональд Трамп отдельно признал, что Россия честно и последовательно недельное энергоперемирие не нарушала.
Психологическая манипуляция, которую мы наблюдали со стороны украинских лоббистов, пытавшихся склонить американцев на свою сторону и совместно оказывать давление на Россию, провалилась. Американцы на текущий момент недовольны недоговороспособностью Украины.
Эксперт пояснил, что США в лице республиканской администрации стараются представить себя не участниками конфликта и даже зачастую не участниками переговоров, а неким арбитром переговорного процесса.
Для американцев эта позиция удобная, потому что она снимает ответственность за последствия переговоров. Если переговоры проваливаются, то можно заявить о том, что это не вина США, а американцы в свою очередь сделали все, что могли. Если же переговоры заканчиваются успешно, Соединенные Штаты могут снять все сливки и назвать это огромной и выдающейся исторической победой Дональда Трампа.
Украинские лоббисты пытаются сломать эту стратегию Соединенных Штатов, считает аналитик. Как только Вашингтон отстраняется переговорного процесса, Киев сразу проявляет недоговороспособность, начинает торпедировать переговоры, выдвигать нереалистичные условия, обвинять российскую сторону. Поэтому американцам снова приходится участвовать в новом раунде переговорного процесса.
Дудаков констатирует, что пока нет радикальных подвижек по наиболее чувствительным принципиальным моментам, таких как вопросы территорий, нейтральный статус Украины, гарантии безопасности, сокращение численности ВСУ по завершении конфликта.
Что касается вопроса военно-технического формата, вот здесь я думаю, что какой-то прогресс в принципе возможен. Все, что касается обмена военнопленными, обмена телами, создания пунктов для того, чтобы, допустим, гражданские лица могли пересекать линию боевого соприкосновения. Это все теоретически возможно, и может быть, будет прогресс в рамках нынешнего этапа переговоров.
По принципиальным моментам продолжаются довольно сложные конфликтные торги между Вашингтоном и Киевом, рассказывает эксперт. Украинцы требуют от американцев масштабных гарантий безопасности, инвестиции в 800 миллиардов долларов в обмен на любые непопулярные решения, которые им рано или поздно придется принять.
Не уверен, что эта стратегия Украины сработает. Мы видим, что время работает на стороне России — армия РФ продвигается вперед, а Украина вынуждена отступать. Пока украинцы стараются отчаянно затягивать переговоры в надежде на то, что им удастся из этой тупиковой ситуации выскользнуть. Но это у них навряд ли получится.