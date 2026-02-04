Ричмонд
МИД прокомментировал идею размещения войск «коалиции желающих» на Украине

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Размещение войск «коалиции желающих» на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Для нас это категорически неприемлемо (размещение войск “коалиции желающих” — ред.). Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — сказала она в ходе брифинга.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
