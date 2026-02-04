МИД прокомментировал идею размещения войск «коалиции желающих» на Украине

«Для нас это категорически неприемлемо (размещение войск “коалиции желающих” — ред.). Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — сказала она в ходе брифинга.
