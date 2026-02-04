Полковник Ходаренок: учения США около границ РФ не стоит считать серьезной угрозой

На самом деле тут все не так однозначно. В ходе боевых действий российские войска захватили довольно много боевых машин Bradley M2 и хорошо изучили их. По данным 38-го научно-исследовательского испытательного ордена Октябрьской революции Краснознаменного института бронетанковой техники имени маршала бронетанковых войск Федоренко Я. Н., БМП М2А2 ODS SA Bradley по противоснарядной и противопульной стойкости превосходит отечественную БМП-3. Лучше у БМП Bradley M2 и противоминная защита. В целях ее улучшения два листа алюминия и стали на днище смонтированы внутри противоминного полимерного коврика. Также десант защищают амортизирующие кресла.