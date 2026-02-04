Ричмонд
Политолог оценил, передадут ли США ракеты Tomahawk Украине

Вероятность того, что Вашингтон предоставит ВСУ крылатые ракеты Tomahawk в ближайшее время, мала, так как цель Белого дома — урегулировать украинский конфликт. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я думаю, что никаких ракет Tomahawk Украина не получит в ближайшее время. Сейчас это маловероятный сценарий. Задача Трампа — не эскалировать, а заставить добиться мира и Соединенным Штатам выйти из этого конфликта», — заявил собеседник NEWS.ru.

Эксперт добавил, что Трамп пока не считает нужным вооружать Киев Tomahawk в отличие от сенатора Линдси Грэма*, который позиционирует себя «главным ястребом» и делает громкие политические заявления, которые, между тем, совпадают с точкой зрения части американской элиты.

Напомним, сенатор Линдси Грэм* вновь выступил с инициативой о поставках ракет Tomahawk Украине. Он призвал Дональда Трампа обеспечить ВСУ крылатыми ракетами большой дальности для ударов по регионам России.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

