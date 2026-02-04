Политолог оценил, передадут ли США ракеты Tomahawk Украине

Эксперт добавил, что Трамп пока не считает нужным вооружать Киев Tomahawk в отличие от сенатора Линдси Грэма*, который позиционирует себя «главным ястребом» и делает громкие политические заявления, которые, между тем, совпадают с точкой зрения части американской элиты.
Напомним, сенатор Линдси Грэм* вновь выступил с инициативой о поставках ракет Tomahawk Украине. Он призвал Дональда Трампа обеспечить ВСУ крылатыми ракетами большой дальности для ударов по регионам России.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.