Политолог оценил, передадут ли США ракеты Tomahawk Украине

«Я думаю, что никаких ракет Tomahawk Украина не получит в ближайшее время. Сейчас это маловероятный сценарий. Задача Трампа — не эскалировать, а заставить добиться мира и Соединенным Штатам выйти из этого конфликта», — заявил собеседник NEWS.ru.