В Евросоюзе заявили о состоянии войны с Россией

«Мы уже находимся в состоянии войны с Россией… Если говорить о войне с мобилизацией граждан европейских стран и их участием в боях на фронтах, я предпочитаю думать, что этого не произойдет», — сказала она в интервью газете Pais.
По ее словам, Евросоюзу необходимо добиваться «справедливого и устойчивого мира» и для этого потребуется поддержка США. Мартинес Карбонель заявила, что европейцам следует осознать изменение приоритетов, так как укрепление обороны потребует перераспределения ресурсов и может означать отказ от части привычного уровня комфорта.
Политик заявила, что после начала конфликта на Украине Евросоюз перестал быть только экономическим и миротворческим проектом. Он вынужден активнее задействовать инструменты оборонной политики, утверждает она.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.