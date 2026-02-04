Трамп подтвердил, что Путин сдержал слово по энергетическому перемирию с Киевом

Политолог-американист Малек Дудаков в комментарии News.ru объяснил высказанные Зеленским обвинения тем, что президент Украины готов использовать любые методы и манипуляции ради того, чтобы перетянуть США на свою сторону: «~Они откровенно врут о том, что Россия якобы нарушала энергетическое перемирие~, хотя в течение недели мы не наносили удары по энергообъектам. То есть мы, в общем-то, сдержали свое слово. Понятна логика работы украинских лоббистов и властей этой страны — они пытаются перетянуть на свою сторону американскую делегацию в преддверии переговоров в Абу-Даби. Не думаю, что это у них получится».