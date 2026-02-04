Председатель Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов прибыл в Беларусь

5 февраля в Минске пройдет встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко с казахстанской парламентской делегацией во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. Переговоры пройдут сначала в узком, а после в широком формате, сообщили в пресс-службе.