Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов прибыл в Беларусь

Делегация парламента Казахстана проведет с белорусскими коллегами переговоры о расширении сотрудничества и посетит ряд предприятий республики.

Источник: Telegram / Палата представителей Национального собрания Беларуси

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь, планируются переговоры в Палате представителей, посещение ряда белорусских предприятий, сообщили в парламентской пресс-службе.

«4−5 февраля Республику Беларусь по приглашению Палаты представителей с официальным визитом посещает парламентская делегация Республики Казахстан во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым», — сказано в сообщении.

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко лично встретил у трапа самолета главу Мажилиса Казахстана.

Программой визита казахстанских парламентариев предусмотрено проведение ряда встреч и переговоров, посещение белорусских предприятий, а также памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.

В первый день визита парламентарии Казахстана планируют посетить мемориальный комплекс «Хатынь» и ОАО «БелАЗ».

5 февраля в Минске пройдет встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко с казахстанской парламентской делегацией во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. Переговоры пройдут сначала в узком, а после в широком формате, сообщили в пресс-службе.