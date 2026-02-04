Председатель Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов прибыл в Беларусь

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь, планируются переговоры в Палате представителей, посещение ряда белорусских предприятий, сообщили в парламентской пресс-службе.
«4−5 февраля Республику Беларусь по приглашению Палаты представителей с официальным визитом посещает парламентская делегация Республики Казахстан во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым», — сказано в сообщении.
Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко лично встретил у трапа самолета главу Мажилиса Казахстана.
Программой визита казахстанских парламентариев предусмотрено проведение ряда встреч и переговоров, посещение белорусских предприятий, а также памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.
В первый день визита парламентарии Казахстана планируют посетить мемориальный комплекс «Хатынь» и ОАО «БелАЗ».
5 февраля в Минске пройдет встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко с казахстанской парламентской делегацией во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. Переговоры пройдут сначала в узком, а после в широком формате, сообщили в пресс-службе.