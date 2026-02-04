Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с директором самарского предприятия

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором «ОДК-Кузнецов» Олегом Выдумлевым. Речь шла об итогах работы предприятия в 2025 году и планы на будущее.
«Объем задач, которые стоят перед предприятием, — колоссален. При этом перспективные заделы, которые сейчас реализуются, выполняются. 2025 год закончился достаточно успешно с точки зрения деятельности предприятия и в целом экономики региона», — сказал Федорищев.
В ходе встречи глава региона подчеркнул стратегическое значение двигателестроительного предприятия. По словам Олега Выдумлева, в 2025 году удалось на 100% выполнить все обязательства перед заказчиками. Одним из важных итогов стало завершение первого этапа разработки двигателя мощностью 32 мегаватта для энергетической отрасли.
В 2026 году планируется поставить первые серийные образцы в рамках разработанных двигателей и выполнить обязательства перед заказчиками по всем программам. Губернатор выразил готовность правительства Самарской области оказывать необходимое содействие в решении ключевых задач предприятия.