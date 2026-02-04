Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с директором самарского предприятия

«Объем задач, которые стоят перед предприятием, — колоссален. При этом перспективные заделы, которые сейчас реализуются, выполняются. 2025 год закончился достаточно успешно с точки зрения деятельности предприятия и в целом экономики региона», — сказал Федорищев.