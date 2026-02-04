Переговоры России, Украины и США стартовали в Абу-Даби

«Зеленский дал сигнал, когда заявил, что только его личное участие в переговорном процессе с Путиным может как-то сдвинуть территориальный вопрос с мертвой точки. Тут российская позиция понятна — неоднократно приглашали в Москву на переговоры. Зеленский не согласен и приглашает ответно в Киев. Это выглядит странно, потому что даже в жизни именно сторона, которая ищет встречи, соглашается на условия места и времени встречи. Я думаю, что российский президент спокойно может принять приглашение приехать в Киев, но, когда он туда приедет, Зеленского там уже не будет», — считает Олейник.