WP: новые удары по Ирану будут более масштабными

Масштаб наращивания сил Соединенными Штатами на Ближнем Востоке свидетельствует о подготовке к проведению крупных операций, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Hosein Charbaghi/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Судя по официальным данным Пентагона, спутниковым снимкам и данным систем слежения, за последний месяц американские военные разместили десятки самолетов на базах, действующих вблизи Ирана, и стянули в регион около 12 военных кораблей. Это создает предпосылки для возможных ударов по Ирану в ближайшие месяцы, говорится в статье.

Нынешние и бывшие официальные лица США признают, что нынешнее наращивание сил значительно превосходит то, что наблюдалось в регионе перед нанесением ударов по иранской ядерной программе в июне прошлого года.

США готовят театр военных действий, чтобы расширить список вариантов наступления на случай, если президент санкционирует применение военной силы.

Дана Строул
бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку

WP напоминает, что 26 января в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вошел авианосец USS в сопровождении трех ракетных эсминцев. Каждый эсминец оснащен средствами противовоздушной обороны и десятками ракет, в том числе Tomahawk, которые американские вооруженные силы использовали для нанесения ударов по иранским ядерным объектам в июне.

Также на борту Abraham Lincoln находятся самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, которые глушат радары и нарушают связь, и самолеты-невидимки F-35. Их США задействуют, если решатся на более масштабную операцию в Иране, считает Грегори Брю, старший аналитик по Ирану Eurasia Group.

По данным Пентагона и спутниковым снимкам, в этом районе дислоцированы еще как минимум восемь других военных кораблей, в том числе вблизи Ормузского пролива размещены два эсминца USS McFaul и USS Mitscher, в Красном море расположился эсминец USS Delbert D. Black, а в восточном Средиземноморье — эсминцы USS Bulkeley и USS Roosevelt.

Кроме того, на авиабазу Аль-Удейд в Катаре в последние недели прибыло более трех десятков американских самолетов, включая истребители и самолеты-заправщики. На прошлой неделе на авиабазу в Иордании с греческого острова Ханья прилетели два боевых самолета HC-130J King.

Как считают аналитики, их переброска на Ближний Восток свидетельствует о том, что Пентагон готовит операцию, в ходе которых силы специального назначения планируется высадить на территории противника.

Эксперты отмечают, что такие самолеты были доставлены в Карибский регион примерно за три недели до захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также на спутниковых снимках, сделанных в понедельник, видно несколько многоцелевых вертолетов и как минимум один беспилотник MQ-9 Reaper, которые, скорее всего, прибыли на иорданскую базу недавно.

