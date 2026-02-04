WP: новые удары по Ирану будут более масштабными

Судя по официальным данным Пентагона, спутниковым снимкам и данным систем слежения, за последний месяц американские военные разместили десятки самолетов на базах, действующих вблизи Ирана, и стянули в регион около 12 военных кораблей. Это создает предпосылки для возможных ударов по Ирану в ближайшие месяцы, говорится в статье.
Нынешние и бывшие официальные лица США признают, что нынешнее наращивание сил значительно превосходит то, что наблюдалось в регионе перед нанесением ударов по иранской ядерной программе в июне прошлого года.
США готовят театр военных действий, чтобы расширить список вариантов наступления на случай, если президент санкционирует применение военной силы.
WP напоминает, что 26 января в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вошел авианосец USS в сопровождении трех ракетных эсминцев. Каждый эсминец оснащен средствами противовоздушной обороны и десятками ракет, в том числе Tomahawk, которые американские вооруженные силы использовали для нанесения ударов по иранским ядерным объектам в июне.
Также на борту Abraham Lincoln находятся самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, которые глушат радары и нарушают связь, и самолеты-невидимки F-35. Их США задействуют, если решатся на более масштабную операцию в Иране, считает Грегори Брю, старший аналитик по Ирану Eurasia Group.
По данным Пентагона и спутниковым снимкам, в этом районе дислоцированы еще как минимум восемь других военных кораблей, в том числе вблизи Ормузского пролива размещены два эсминца USS McFaul и USS Mitscher, в Красном море расположился эсминец USS Delbert D. Black, а в восточном Средиземноморье — эсминцы USS Bulkeley и USS Roosevelt.
Кроме того, на авиабазу Аль-Удейд в Катаре в последние недели прибыло более трех десятков американских самолетов, включая истребители и самолеты-заправщики. На прошлой неделе на авиабазу в Иордании с греческого острова Ханья прилетели два боевых самолета HC-130J King.
Эксперты отмечают, что такие самолеты были доставлены в Карибский регион примерно за три недели до захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Также на спутниковых снимках, сделанных в понедельник, видно несколько многоцелевых вертолетов и как минимум один беспилотник MQ-9 Reaper, которые, скорее всего, прибыли на иорданскую базу недавно.