Си предложил Путину посетить Китай в 2026 году

Председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора по видеосвязи предложил российскому президенту Владимиру Путину нанести официальный визит в Китай в первой половине этого года. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

«Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно», — рассказал Ушаков. Планируются двусторонние встречи лидеров КНР и России и на международных мероприятиях, в том числе по линии ШОС и БРИКС. Владимир Путин также согласился принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжене в ноябре.

«В текущем году также запланированы многочисленные контакты и на других высоких уровнях, в том числе по линии правительств, парламентов, по линии администрации президента и аппарата ЦК компартии Китая, Совета безопасности, министерств, ведомств и политических партий двух стран», — добавил Юрий Ушаков.

Во время беседы Си Цзиньпин и Владимир Путин подвели итоги прошедшего года и обсудили планы развития российско-китайских отношений на текущий год, договорились и дальше развивать торгово-экономические связи, обсудили переговорный процесс по Украине.

