Си предложил Путину посетить Китай в 2026 году

«Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно», — рассказал Ушаков. Планируются двусторонние встречи лидеров КНР и России и на международных мероприятиях, в том числе по линии ШОС и БРИКС. Владимир Путин также согласился принять участие в саммите АТЭС в Шеньчжене в ноябре.