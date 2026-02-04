Прогноз политолога: введут ли США новые санкции против РФ

По словам эксперта, США заранее обдумывают, как будут реагировать, какие действия предпринимать в случаях разного развития событий. «США подготовили удар по Ирану, санкции против России, силовой захват Гренландии, жесткие действия по Газе. Я перечисляю все эти идеи как существующие», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Асафов выразил уверенность в том, что Белый дом не только разработал новые санкции, но и произвел расчеты, чтобы их введение не обернулось потерями для США.
Эксперт считает, что информация о возможном введении новых санкций используется как рычаг давления на переговорах между Москвой и Киевом. Он допустил, что ограничения не обязательно введут на самом деле, но продолжат использовать как угрозу для достижения целей Белого дома.
В Bloomberg также предполагают, что новые санкции, которые подготовили в Вашингтоне, скорее всего, не будут применены.