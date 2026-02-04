Ричмонд
СВО
Прогноз политолога: введут ли США новые санкции против РФ

США уже разработали очередной пакет санкций в отношении России, но поводов для их введения у Вашингтона пока нет. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов, комментируя новость от агентства Bloomberg о подготовке новых ограничений для Москвы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам эксперта, США заранее обдумывают, как будут реагировать, какие действия предпринимать в случаях разного развития событий. «США подготовили удар по Ирану, санкции против России, силовой захват Гренландии, жесткие действия по Газе. Я перечисляю все эти идеи как существующие», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Асафов выразил уверенность в том, что Белый дом не только разработал новые санкции, но и произвел расчеты, чтобы их введение не обернулось потерями для США.

Эксперт считает, что информация о возможном введении новых санкций используется как рычаг давления на переговорах между Москвой и Киевом. Он допустил, что ограничения не обязательно введут на самом деле, но продолжат использовать как угрозу для достижения целей Белого дома.

В Bloomberg также предполагают, что новые санкции, которые подготовили в Вашингтоне, скорее всего, не будут применены.

