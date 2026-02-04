Прогноз политолога: введут ли США новые санкции против РФ

США уже разработали очередной пакет санкций в отношении России, но поводов для их введения у Вашингтона пока нет. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов, комментируя новость от агентства Bloomberg о подготовке новых ограничений для Москвы.