Дуров заявил о разоблачении вмешательства ЕК в выборы в шести странах

Осенью прошлого года генпрокурор Румынии Алекс Флоренца раскрыл подробности расследования против бывшего кандидата в президенты. Он утверждал, что Россия с 2022 года вела против Румынии «гибридную операцию». В ходе нее четыре компании, связанные с Москвой, управляли ботами и фейковыми аккаунтами, охватившими более 1,3 млн человек. В частности, речь шла примерно о 2 тыс. аккаунтов в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) и 20 тыс. ботов, которые распространяли контент, сгенерированный нейросетями, и данные с клонов сайтов СМИ и госучреждений.