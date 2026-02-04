Ричмонд
Какие документы подписали Казахстан и Пакистан

Президент Казахстана находится с официальным визитом в Исламабаде.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. По итогам переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан, сообщает Акорда.

Кроме того, в присутствии главы государства и лидера правительства Пакистана подписаны:

1. Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей промышленности и геологических наук;

2. Меморандум о взаимопонимании по совместному развертыванию миротворческого (их) подразделения (й) в миссиях ООН;

3. Договор об экстрадиции;

4. Меморандум о сотрудничестве между министерством транспорта Республики Казахстан и федеральным министерством морских дел Исламской Республики Пакистан;

5. Соглашение о транзитной торговле между министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и министерством торговли Исламской Республики Пакистан;

6. Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах;

7. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Республики Казахстан и федеральным министерством железных дорог Исламской Республики Пакистан;

8. Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;

9. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии;

10. Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровизации;

11. Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения;

12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан» Управления делами президента Республики Казахстан и Associated Press of Pakistan (APP);

13. Меморандум о взаимопонимании в области изменения климата и охраны окружающей среды;

14. Меморандум о взаимопонимании между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и министерством образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан;

15. Меморандум о взаимопонимании между агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и государственным банком Исламской Республики Пакистан;

16. План мероприятий по сотрудничеству в области культурно-гуманитарного взаимодействия на 2026−2027 годы;

17. Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровых активов между министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и агентством по регулированию виртуальных активов Исламской Республики Пакистан;

18. Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией и профессионального развития между министерством транспорта Республики Казахстан и портом Карачи;

19. Меморандум о взаимопонимании в области логистики между АО «НК “Казахстан темир жолы” и National Logistics Corporation.

В ходе церемонии было объявлено о подписании в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан еще 18 документов.

