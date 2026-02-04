Таубер обвинила Еврокомиссию во вмешательстве в выборы в Молдавии

Оппозиционер назвала такую практику манипуляцией и указала, что речь идет о стране, которая не является членом Европейского союза. «Это была не защита демократии, а манипуляция — причем в стране, которая даже не входит в Евросоюз», — отметила она. Таубер также связала охлаждение отношений между властями Молдавии и Соединенными Штатами с подходом Кишинева к внутренней политике и выборам. «В Вашингтоне прекрасно понимают разницу между демократией и ее имитацией», — написала она.