Мэр Екатеринбурга согласился доплачивать полицейским из местного бюджета

«Сейчас мы прорабатываем вопрос предоставления дополнительных выплат из местного бюджета для сотрудников полиции — тем категориям, где наиболее остро ощущается нехватка кадров. Повышение безопасности горожан и гостей Екатеринбурга — это наше общее дело», — написал Орлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».