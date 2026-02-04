Ричмонд
Мэр Екатеринбурга согласился доплачивать полицейским из местного бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля, ФедералПресс. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал введение доплат полицейским из городского бюджета. Ранее с таким предложение выступил начальник управления МВД Виктор Позняк, который пожаловался на огромный дефицит кадров.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сейчас мы прорабатываем вопрос предоставления дополнительных выплат из местного бюджета для сотрудников полиции — тем категориям, где наиболее остро ощущается нехватка кадров. Повышение безопасности горожан и гостей Екатеринбурга — это наше общее дело», — написал Орлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Заявление прозвучало после того, как мэр открыл участковый пункт полиции на улице Пехотинцев на Сортировке. Помещение и служебную квартиру администрация города приобрела у застройщика «Астон» за счет местного бюджета.

В пресс-службе городской администрации отметили, что сейчас в распоряжении МВД находится более 90 муниципальных помещений для работы участковых и четыре служебных квартиры. Орлов пообещал продолжить эту практику.

«ФедералПресс» напоминает, что некомплект в полиции Екатеринбурга составляет 35,5%. Причиной оттока полицейских Виктор Позняк назвал низкие зарплаты.