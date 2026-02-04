Мэр Екатеринбурга согласился доплачивать полицейским из местного бюджета

«Сейчас мы прорабатываем вопрос предоставления дополнительных выплат из местного бюджета для сотрудников полиции — тем категориям, где наиболее остро ощущается нехватка кадров. Повышение безопасности горожан и гостей Екатеринбурга — это наше общее дело», — написал Орлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Заявление прозвучало после того, как мэр открыл участковый пункт полиции на улице Пехотинцев на Сортировке. Помещение и служебную квартиру администрация города приобрела у застройщика «Астон» за счет местного бюджета.
В пресс-службе городской администрации отметили, что сейчас в распоряжении МВД находится более 90 муниципальных помещений для работы участковых и четыре служебных квартиры. Орлов пообещал продолжить эту практику.
«ФедералПресс» напоминает, что некомплект в полиции Екатеринбурга составляет 35,5%. Причиной оттока полицейских Виктор Позняк назвал низкие зарплаты.