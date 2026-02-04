Марат Хуснуллин провел встречу с главой Прикамья

«В целом видно общую позитивную динамику развития края. В прошлом году регион не раз находился в “зеленой зоне” по ключевым показателям госпрограмм», — заявил в тг-канале Марат Хуснуллин.
Он также назвал неплохим объем ввода жилья. За минувший год в Пермском крае введено более 1,7 млн кв. м, что чуть выше показателя 2024 года.
Планы по дорожному строительству также выполняются. В 2025 году Президент открыл новый участок от города Дюртюли до поселка Ачит, который проходит в том числе в Пермском крае. Тем самым продлили трассу М-12 «Восток» до Екатеринбурга.
«Могу отметить также хорошую работу по приведению дорог в порядок. На сегодня доля региональных и местных дорог в нормативном состоянии составляет 80,9%, дорог Пермской агломерации — превышает 85%», — заявил вице-премьер.
«Пермский край уделяет внимание развитию инфраструктуры, — отметил Марат Хуснуллин. — В прошлом году на штабе одобрили предоставление казначейского инфраструктурного кредита в том числе на реализацию проектов в сфере ЖКХ».
Марат Хуснуллин поблагодарил Дмитрия Махонина и его команду за работу, отметив при этом, что темпы сбавлять нельзя.
Ранее сообщалось, что еще 6 регионов РФ получат финансирование на новый этап программы расселения аварийного жилья, сообщает Фонд развития территорий.
«Сегодня одобрили заявки еще шести регионов на общую сумму 2,28 млрд рублей. Из аварийных домов площадью 52,6 тыс. кв. м переедут порядка 3,7 тыс. человек. Работа по рассмотрению заявок только началась и будет продолжена», — заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Из аварийных домов переселят: Пермский край — 2 153 человек, Республика Дагестан — 586, Республика Марий Эл — 269, Владимирская область — 258, Чувашская Республика — 256, Тюменская область — 159.