Россия все еще готова вывезти обогащенный уран из Ирана

«Вместе с тем важно учитывать, что упомянутые запасы принадлежат именно Ирану. Их наличие никак не противоречит обязательствам Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия. Только иранцы вправе ими распоряжаться, в том числе решать, вывозить их за пределы территории Ирана и в случае положительного решения, куда вывозить, или не вывозить», — заявила Мария Захарова на брифинге.