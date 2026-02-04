Ричмонд
Россия все еще готова вывезти обогащенный уран из Ирана

Предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана остается в силе, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что его наличие в Исламской Республике не нарушает никаких договоренностей.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с тем важно учитывать, что упомянутые запасы принадлежат именно Ирану. Их наличие никак не противоречит обязательствам Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия. Только иранцы вправе ими распоряжаться, в том числе решать, вывозить их за пределы территории Ирана и в случае положительного решения, куда вывозить, или не вывозить», — заявила Мария Захарова на брифинге.

Летом Россия рассказала Ирану, CША и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о предложении вывезти часть обогащенного урана для переработки, а затем вернула его на ядерные объекты республики. Конкретный ответ иранские власти публично не озвучивали. В январе этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова помочь избежать обострения ситуации между США и Ираном.

