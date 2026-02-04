В США узнали, какого подвоха боится Украина

«На Украине произошло фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — сказала она.