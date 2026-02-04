Ричмонд
В США узнали, какого подвоха боится Украина

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украина боится, что не сможет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны западных союзников в рамках будущего мирного соглашения, поэтому рассматривает сценарий обеспечения безопасности в одиночку, передает Politico со ссылкой на главу миссии Украины при НАТО Алену Гетманчук.

Источник: Reuters

«На Украине произошло фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — сказала она.

В статье отмечается, что Киеву следует превратиться в то, что лидеры Евросоюза называют «стальным дикобразом», создав устойчивый оборонный сектор.

Газета Financial Times в январе сообщила, что США дали понять Киеву, что предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории.

В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

