Казахстан и Пакистан выходят на новый уровень: о чем договорились главы двух стран

«Мы выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами в различных регионах мира. Наши позиции по многим актуальным вопросам совпадают, и мы убеждены, что любые конфликты должны разрешаться на основе диалога и дипломатических усилий. Принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного права должны неизменно соблюдаться и иметь безусловный приоритет. В современной геополитической обстановке взаимная поддержка и консультации в рамках многосторонних организаций приобретают особое значение. Мы благодарны Пакистану за последовательную поддержку инициатив Казахстана в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Также были обсуждены конкретные шаги по продвижению глобального мира и стабильности. В этой связи сегодня был подписан Межправительственный меморандум о совместном участии в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Данный документ закладывает прочную основу для расширения нашего партнерства в сфере международной миротворческой деятельности», — сказал он.