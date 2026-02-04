Эксперт раскрыл, что войдет в сделку США с Кубой

Трампа с его администрацией не устраивает кубинское руководство, но, как мы видим по Венесуэле, он готов работать с той же командой, лишь бы они выполняли, что он требует. Сомневаемся, что руководство Кубы при еще живом Рауле Кастро пойдет на такое. Поэтому как вариант — требование транзита власти на более договороспособных людей, плюсом к этому могут требовать прекратить контакты с Китаем и Россией.