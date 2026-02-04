Эксперт раскрыл, что войдет в сделку США с Кубой

Трампа с его администрацией не устраивает кубинское руководство, но, как мы видим по Венесуэле, он готов работать с той же командой, лишь бы они выполняли, что он требует. Сомневаемся, что руководство Кубы при еще живом Рауле Кастро пойдет на такое. Поэтому как вариант — требование транзита власти на более договороспособных людей, плюсом к этому могут требовать прекратить контакты с Китаем и Россией.
Эксперт считает, что при выполнении этих условий президент США Дональд Трамп может снять блокаду Кубы, длящуюся более 60 лет.
Игнатовский в своем телеграм-канале обращает внимание, что на фоне давления США на Кубу усилились контакты Москвы и Гаваны по дипломатической линии. Все это позволяет сделать вывод, что происходит согласование переговорных позиций.
Для кубинцев нужна сейчас поддержка экономическая, поскольку именно на этот сектор направлен основной удар США. Россия сейчас имеет очень ограниченный ресурс для того, чтобы помочь Острову свободы. Чего не скажешь о Китае, но захочет ли он помогать своему, хоть и давнему и идеологическому, но слишком далекому партнеру?
Ранее Трамп заявил, что США смогут заключить «сделку с Кубой», не уточняя при этом предмета соглашения.
Политолог Алексей Мухин ранее объяснил обострившийся интерес американского президента к Кубе. По его мнению, конечной целью территориальных притязаний является создание своеобразного аналога СССР, богатого ресурсами, с обширной территорией и статусом самого большого территориального образования.